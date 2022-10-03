Yurtdışı çıkış harcına 4 yılda yüzde bin 900 zam

03 Ekim 2022 Pazartesi, 13:58

Üç aylık aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan TBMM'de, AK Parti'nin gündeme getireceği ekonomik torba yasaya dair bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Çalışmaları henüz tamamlanmayan ekonomiyle ilgili torba yasa teklifi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Meclis’e sunulacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI YASA TEKLİFİNDE

Torba yasa teklifinde en dikkat çeken maddelerden birisi, yurt dışına çıkış harçları oldu.

Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan ve yurt dışına çıkmak isteyen herkesin ödemesi gereken harç olarak biliniyor.

MART AYINDA 150 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkan tüm Türk vatandaşlarından alınan ödemesi zorunlu olan bir bedeli 2018'de 15 TL'ydi. Harç bedeli 15 Temmuz 2019 tarihinde 50 TL’ye yükseldi. 17 Mart 2022 tarihinden itibaren 150 TL olarak belirlendi.

300 LİRA OLACAK

Hükümetin hazırladığı torba yasa teklifiyle birlikte, yurt dışına çıkış harcı da 150 TL iken yüzde 100 zam ile planlanan harç böylece 300 TL olacak. 2018'den bu yana gelen zam ise yüzde1900'a çıkacak.

Yurt dışı inşaat işlerinde çalışan Türk işçilerin ücret ödemelerinin, gelir vergisinden istisna edilmesi planlanıyor.