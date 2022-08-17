69 yaşındaki emekli İsmail Soydan isyan etti: 'Eskiden maaşım 3 ay yetiyordu; şimdi torunlarıma harçlık veremiyorum'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Çardak ilçesi Geniş mahallesinde yurttaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Biçer Karaca’ya geçim sıkıntısından ve hayat pahalılığından dert yanan 69 yaşındaki İsmail Soydan isimli yurttaş şunları anlattı:

“ESKİDEN EMEKLİ MAAŞIM 3 AY DA YETİYORDU, ŞİMDİ TORUNLARIMA HARÇLIK VEREMİYORUM”

“1996’da emekli oldum. 30 küsur bin lira maaş alıyordum. Etimi, sütümü alıyordum. Sarrafa gidiyordum köyüme geliyordum. 3 ay da yetiyordu maaş. Şimdi alıyorum maaşı daha torunlarıma veremiyorum, eskiden hepsine dağıtıyordum şimdi veremiyorum. Bu kadar acı geliyor, cebimde 5 kuruş kalmıyor. Bu kahveye geliyoruz yok para yok. Bir de köyde yaşıyoruz. Emeklinin durumu bu. Bana para veriyor üstüne zam koyuyor, böyle olmaz ki. 1996’da emekli olduğumda tam yaşardım. Elin Almanyalısı gezip gidiyor biz Pamukkale’ye gidemiyoruz, Pamukkale’yi bilen yok burada. Eskiden az verdikleri halde köşeme bin lira atıyordum o da yetiyordu. Ertesi ay da çoluğuma çocuğuma lazım olursa veriyordum. Ama şimdi hiçbiri yetmiyor. Ne hallere düşürdüler bizi.”