Yurtdışına çıkış harç pulunda yeni dönem: Elektronik ödeme başlıyor

Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:51

Güncelleme: 07.11.2024 - 16:00

Yurtdışına çıkarken alınan fiziki "harç pulunun" kullanımı 1 Ocak 2025 itibarıyla sona eriyor. 2024 yılı sonuna kadar alınan harç pulları ise 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak. Bu değişiklikle birlikte, kağıt tasarrufu ve yeşil dönüşüm önlemleri kapsamında, yurt dışı harcı ödeme yöntemi elektronik ortamda yapılacak.

ÖDEME YÖNTEMLERİ NELER?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Yurtdışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı kamuoyunun görüşüne sunuldu. Düzenleme ile birlikte yurtdışına çıkış harcı, vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ve PTT vezneleri gibi geleneksel ödeme noktalarından, GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamalarıyla ayrıca internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarıyla da yatırılabilecek.