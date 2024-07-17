Yurtdışına çıkış harcı 500 TL oldu

Yurtdışını çıkış harcı 500 lira olacak ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00
Yurtdışına çıkış harcı 500 TL oldu
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AKP tam adı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “vergi torbasını” Meclis’e sundu. Doktor, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı olanlara sıkı takip geliyor. Aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT’liler için işverenlere sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılıyor. Yurtdışını çıkış harcı 500 lira olacak ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

AKP’nin toplam 53 maddelik “vergi torba teklifinde” yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle: 

  • Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek uyumsuzluk olursa vergi konulacak.
  • Fatura verilmemesi ve alınmaması, fiş düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3 bin 400 TL ceza tutarı ilk belirlemede 10 bin TL olarak uygulanacak. 
  • Başkasına ait POS cihazını kullanan ve kullandıranlara artırımlı özel usulsüzlük cezası getiriliyor. 
  • Vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılacak. Sadece cezalar için başvuru yapılacak.

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