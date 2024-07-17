Yurtdışına çıkış harcı 500 TL oldu

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

AKP tam adı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “vergi torbasını” Meclis’e sundu. Doktor, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı olanlara sıkı takip geliyor. Aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT’liler için işverenlere sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılıyor. Yurtdışını çıkış harcı 500 lira olacak ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

AKP’nin toplam 53 maddelik “vergi torba teklifinde” yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle: