Yurtdışına ucuz bilet kampanyası: İnternet sitesi kilitlendi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:47

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:04

Anadolu Jet, bazı yurtdışı uçuşlarında geçerli olmak üzere kampanya başlattı. Şirketin duyurduğu kampanya koşullarına göre, sınırlı sayıda bilet sınırlı sayıda uçuş için 9 dolar + KDV fiyatıyla satışa sunuldu.

Bugün sabah saat 10.00'da başlayan kampanyadan yararlanmak isteyenler ise uzun süreler siteye ulaşamadı. Bahsi geçen kampanyanın başladığı saatlerden itibaren Anadolu Jet'in internet sitesi ve uygulaması zaman zaman kilitlendi.

Şirketten ise siteye ulaşım konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları siteye bir türlü ulaşamadığını belirterek şikayetçi olurken bazı kullanıcılar ise aldıkları promosyonlu biletleri paylaştılar.