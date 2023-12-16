Yurtdışından cep telefonu alacakları ilgilendiriyor! Elektronik eşyalar için bandrol ücreti kararı

Yurtdışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi. Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:17
Yurtdışından cep telefonu alacakları ilgilendiriyor! Elektronik eşyalar için bandrol ücreti kararı
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Ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2024 yılında tahsil edilecek bandrol bedelleri aynı miktarlarda uygulanmaya devam edilecek. Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan cumhurbaşkanı kararında yer alan Avro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 Avro, radyo için 1-2 Avro, video için 18 Avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 Avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 Avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 Avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 Avro, cep telefonları için 20 Avro, bilgisayarlar için 10 Avro karşılığı Türk Lirası bandrol bedeli alınacak.


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