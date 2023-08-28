Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar? 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yeni yılda telefon kayıt ücreti ne kadar olacak? Telefonu pasaporta kaydetme nasıl yapılır?

Yurt dışından telefon getirme ücreti arama motorlarında sıkça sorgulatılıyor. Vergilerin çok olması nedeniyle yurt dışından telefon getirtmek isteyen yurttaşlar, IMEI kayıt ücreti ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar? 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Telefonu pasaporta kaydetme nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:26
Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar? 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yeni yılda telefon kayıt ücreti ne kadar olacak? Telefonu pasaporta kaydetme nasıl yapılır?
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Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar ile IMEI kayıt ücreti ve diğer harçlar yeniden belirleniyor. Yurt dışından telefon getirme ücreti yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar? 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Telefonu pasaporta kaydetme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2023 IMEI ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılında yurtdışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti yüzde 123 artışla 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi. 

YENİ YILDA YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Halk TV'nin haberine göre; Ekim ayında ortaya çıkacak olan Yeniden Değerleme Oranı ile telefon kaydettirmek 30 bin TL, en yüksek MTV 126 bin TL, 10 yıllık pasaport ise 9 bin TL’ye dayanacak hatta geçecek.

TELEFONU PASAPORTA KAYDETME NASIL YAPILIR?

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.


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