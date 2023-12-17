Yurttaş batakta! Kredi borçları rekora koşuyor

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz ortamı ve yükselen enflasyon, son yıllarda kredi hacmini de dikkat çekici şekilde artırdı. Yılın bitmesine sayılı günler kala Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı son haftalık veri de bu durumu bir kez daha doğruladı.

Bu verilere göre 8 Aralık itibarıyla toplam kredi kullanımı 2022’nin sonuna kıyasla yüzde 49.3 artarak 11 trilyon 303 milyar liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi 2022 sonunda 7.6 trilyon lira, 2021 sonunda 4.9 trilyon liraydı. Yine 8 Aralık 2023 tarihli verilere göre toplam krediler kapsamında 2022 sonuna kıyasla tüketici kredileri yüzde 67.1 artışla 2 trilyon 556 milyar lira, ticari ve diğer krediler ise yüzde 44.9 artışla 8 trilyon 747 milyar lira oldu.

39.3 MİLYON KİŞİ

Ayrıntılar şöyle:



Tüketici kredileri kapsamındaki bireysel kredi kartı borçları yüzde 140.3 artışla 1 trilyon 73 milyar lira, taşıt kredisi borçları yüzde 84.2 artışla 91.4 milyar lira, konut kredisi borçları yüzde 22.1 artışla 439.9 milyar lira ve ihtiyaç kredisi borçları yüzde 41.3 artışla 951.7 milyar liraya ulaştı.

Ticari krediler içinde, KOBİ kredilerinin yüzde 53.3 artışla 3.1 trilyon liraya ulaşması öne çıkıyor. Yine taksitli ticari krediler içindeki ihtiyaç kredilerinin yüzde 43 artışla 1.2 trilyon lira olması da dikkat çekici.

Öte yandan TBB Risk Merkezi’nin Ekim 2023 sonu itibarıyla yayımladığı verilere göre bireysel kredi borcu olanların sayısı Ekim 2022’ye kıyasla 1 milyon 804 bin artarak 39 milyon 337 bin kişi, bu kapsamda bireysel kredi kartı borcu olanların sayısı 2 milyon 789 bin artarak 36 milyon 68 bin kişiye ulaştı.