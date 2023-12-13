Kredi kullanmak isteyenleri dolandıran 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yüksek miktarda kredi kullandırabileceklerini söyleyen ve sigorta yapacağız yalanıyla para toplayıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Çekmeköy'de bir eğlence mekânında suçüstü yakalandıkları anlar polis kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:10
Kredi kullanmak isteyenleri dolandıran 6 şüpheli yakalandı
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Çekmeköy'de M.A. adlı kişi, kredi almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyerek Emniyet'e şikâyette bulundu.

Mağdur M.A. emniyette verdiği ifadesinde "Yüksek miktarda kredi kullanmaya çalışırken bu kişilerle tanıştım. Bana kısa sürede işlerimi halledeceklerini söylediler. Daha sonra sözde sigorta yapacaklarını söyleyerek benden para aldılar. Ancak kredi çıkmadı" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada mağdurun şüphelilere telefon edip yeni bir kredi için anlaşma yapması istendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin tuzağına düşerek Ümraniye'de bir kafeteryada buluşan şüpheliler pusu kuran polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kamerası tarafından görüntülenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli olaylarla ilgili sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 5 kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.


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