Yurttaş borç içinde: Bankalara borç yükü 5 milyar TL'yi aştı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 19 Eylül haftasına ilişkin bankacılık sektörü verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL’ye yükseldi. Bankalardaki bireysel kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı ise 5 trilyon 6 milyar TL olarak kaydedildi.

KREDİLERDE GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplamı, bir önceki hafta 5 trilyon 54 milyar TL iken 5 trilyon 6 milyar TL’ye geriledi.

BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLARI ARTTI

Geçtiğimiz hafta bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 461 milyar TL, tüketici kredileri ise 2 trilyon 544 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ticari ve diğer krediler de 15 trilyon 813 milyar TL oldu.