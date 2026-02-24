Yurttaş enflasyonda karamsar: 12 ay sonrası düşüş beklentisi dibe vurdu!

Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı Şubat 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, finansal kesim, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinde sınırlı değişim görüldü. Veriler, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle gerçekleştirilen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarına dayanıyor.

Rapora göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,10 puan azalarak yüzde 22,10’a geriledi. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise 0,90 puan düşüşle yüzde 32,00 seviyesine indi.

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi değişim göstermeyerek yüzde 48,81 düzeyinde sabit kaldı.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYENLER GERİLEDİ

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,63 puan azalarak yüzde 20,33’e düştü.

Yıllık bazda beklentilerde genel bir düşüş eğilimi dikkat çekerken, hanehalkının enflasyon algısının piyasa katılımcıları ve reel sektöre göre daha yüksek seviyede kalmayı sürdürdüğü görüldü.

DOLAR VE YATIRIM TERCİHLERİ

Hanehalkı Beklenti Anketi’nde yeni sorular da yer aldı. Şubat 2026 itibarıyla hanehalkının konut fiyatı değişim beklentisi yüzde 35,4, dolar kuru değişim beklentisi ise yüzde 19,0 olarak kaydedildi.

Önümüzdeki 12 ay için yatırım tercihlerinde altın ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 55,5’i altın almayı planladığını belirtirken, yüzde 30,0’ı ev, dükkân ya da arsa alımını tercih ettiğini ifade etti.