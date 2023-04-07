Yurttaş lokantaya uğramaz oldu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

İzmir’de yurttaşların kent merkezindeki durağı olan ve binlerce işletmenin yer aldığı küçük esnafın kalbi tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bir zamanlar önlerinde kuyruk olan restoran ve lokantalar artık yerini kiralık ve satılık ilanlarına bıraktı.

FİYATLAR UÇTU

Yılbaşından bu yana et başta olmak üzere katlanarak artan gıda maliyetleri ve yüksek kiralar ile uçuşa geçen faturalara çare bulmakta zorlanan esnaf lokantalarının sahipleri, menülerinde yaptıkları zoraki fiyat artışlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Önemli bir bölümü aile işletmesi olan tarihi çarşıdaki lokantalarda artık bir çorbanın satışı 60-70 lira olurken esnaf ile dar gelirli yurttaşların tercih ettiği ilk seçeneklerden olan 3 çeşit tabldot yemek menüleri ise 80-90 liraya yükseldi. Girdi maliyetleri artınca işletmeciler de kepenk indirmeye başladı. Yaşanan krizle birlikte kent merkezindeki en değerli mülkler boş kalırken öğlen tatillerinde restoranların önünde kuyruğa giren İzmirliler ise artık işe sefer tasıyla geliyor.

40 İŞYERİ KAPANDI

Kepenk indiren çok sayıda restoran olduğuna dikkat çeken İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, esnafın yaşadığı krizi şöyle anlattı: “Yurttaşlarımız artan menü fiyatları nedeniyle bizlere tepki göstermeye başladı. Zamlardan ötürü bizi suçluyorlar. Ama esnaf da haklı. Etin kilosu 300 lirayı geçti. Esnaf kaç paradan yemek satacak? Nasıl ayakta duracağız, bilemiyoruz. Artan maliyetlerimiz adeta canımıza okudu. Tüm malzemelere zam geldi. Böyle olunca bizler de fiyatlarımıza zam yapmak zorunda kalıyoruz. Müşteriler memnun değil, biz de değiliz. Lokanta, restoran, kafeterya açmak isteyen kimse kalmadı. Son bir ayda 20 işyeri açılışı vardı ama kapanan işletme sayısı 42 oldu. Kayıtlı 3 bin işletme var ancak bu rakam gün geçtikçe düşüyor. Bu kadar zor bir dönem yaşamadık. Esnafın bu koşullarda ayakta durma şansı sıfır. Artık mecburen kepenk kapatıyoruz iflas ediyoruz.”