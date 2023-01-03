Yurttaş sabaha karşı ucuz et kuyruğunda: ‘Elimiz boş dönüyoruz’
AKP’nin yarattığı ekonomik kriz nedeniyle yurttaşın gıdaya erişimi kısıtlandı. İstanbul Beylikdüzü’nde yurttaşlar sabah 06.30’dan itibaren ucuz et için Et ve Süt Kurumu’nun açılmasını bekledi. Bakırköy’den geldiğini söyleyen bir yurttaş “Erken gelmezsem et kalmıyor” dedi.
İstanbul Beylikdüzü’nde yurttaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu’nun önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Gün doğmadan saatler önce kuyruğa girenler, birer kilo et alabilmek için saatlerce sıra bekliyor.
İsmini vermek istemeyen bir yurttaş, “Bugün sıra diğer günlere oranla daha az. Çocuğumu okula bırakmıştım, sıranın az olduğunu gördüğüm için kuyruğa girdim. Bazen sırada bekleyip elimiz boş döndüğümüz oluyor” dedi. 63 yaşındaki emekli A.A. ise et alabilmek için Bakırköy’den Beylikdüzü’ne geldiğini belirterek “07.00’den beri buradayım. Kasapta kıymanın kilosu 150-200 TL. Burada 89 TL’ye alıyorum. Ayda bir kez gelmeye çalışıyorum” diye konuştu.
Et ve Süt Kurumu, kilo başına küçükbaş hayvan eti alımında 5-8 lira, büyükbaş hayvan eti alımında 13-26 lira arasında zam yaptı. Bu zamların ardından kurumun et satış fiyatlarına da zam yapması bekleniyor.
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