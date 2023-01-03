Yurttaş sabaha karşı ucuz et kuyruğunda: ‘Elimiz boş dönüyoruz’

03 Ocak 2023 Salı, 04:00

İstanbul Beylikdüzü’nde yurttaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu’nun önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Gün doğmadan saatler önce kuyruğa girenler, birer kilo et alabilmek için saatlerce sıra bekliyor.

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş, “Bugün sıra diğer günlere oranla daha az. Çocuğumu okula bırakmıştım, sıranın az olduğunu gördüğüm için kuyruğa girdim. Bazen sırada bekleyip elimiz boş döndüğümüz oluyor” dedi. 63 yaşındaki emekli A.A. ise et alabilmek için Bakırköy’den Beylikdüzü’ne geldiğini belirterek “07.00’den beri buradayım. Kasapta kıymanın kilosu 150-200 TL. Burada 89 TL’ye alıyorum. Ayda bir kez gelmeye çalışıyorum” diye konuştu.

Et ve Süt Kurumu, kilo başına küçükbaş hayvan eti alımında 5-8 lira, büyükbaş hayvan eti alımında 13-26 lira arasında zam yaptı. Bu zamların ardından kurumun et satış fiyatlarına da zam yapması bekleniyor.

