CHP’li Karaca: Açlık ve yoksulluk AKP tarafından dayatıldı!

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:28

CHP Deniz Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, enflasyon ve vatandaşın artan kredi borçlarına dikkat çekti.

AKP’nin 2023 yılında yapılacak seçimi kaybetmemesi halinde enflasyonun düşmeyeceğini savunan Karaca, “Krizden kim besleniyor? AKP. 2002’den 2022’ye, krizleri tetikleyen ve yarattığı buhrandan beslenen AKP iktidarında enflasyon rekora koşuyor. Fiyatlar, önlenemez ve öngörülemez biçimde sürekli yükseliyor. Vatandaşlarımızın satın alma gücü düşüyor. Yaşam şartları, hayatta kalmayı da ayakta kalmayı da güçleştiriyor. 2022’yi negatif bir tablo ile zorluklarla kapatan ücretli çalışanların maaşları, zamlı fiyatlar karşısında yetersiz kalıyor” diye konuştu.

“ENFLASYON REKORU KIRILDI”

TÜİK verileri paylaşan Gülizar Biçer Karaca, “2021 yılının kasım ayında yüzde 21,3 olan manşet enflasyon, aralık ayında gelen yüzde 13,6’lık aylık enflasyon verisinin ardından yılı yüzde 36,1’le kapattı. Manşet enflasyon olarak adlandırılan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), sadece 6 ay içinde yüzde 80’e ulaştı. Yılın ikinci yarısında yüzde 80’ler seviyesindeki seyrini sürdüren manşet enflasyon, ekim ayında yüzde 85,5 ile zirve yaptı. Kasım ayında manşet enflasyon yüzde 84,4 olarak ölçüldü” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIN BANKALARA BORCU 1 TRİLYON 533 MİLYAR LİRA”

Yurttaşın borç batağında olduğuna dikkat çeken CHP’li Karaca, “Enflasyondaki değişim dudak uçuklatırken 1 trilyon 533 milyar lira tarım sektörünün bankacılık sektörüne olan kredi borçları, kasım ayında 40,2 milyar TL daha artarak 301,6 milyar lirayı geçti. Bu borcun 238,6 milyar liralık kısmını, sektörün kamu bankalarına olan borçları oluşturdu. Yerli özel ve yabancı bankaların tarım sektöründe olan kredi alacakları ise 63 milyar lirayı buldu. Ekonominin bel kemiği küçük ve orta boy işletmelerin -KOBİ’lerin- bankacılık sektörüne olan kredi borçları ise kasım ayında 98,5 milyar lira daha artarak 1 trilyon 946 milyar liraya ulaştı. Bireysel krediler ve kredi kartı borçlarında da düşüş maalesef yok. Faiz teşviki ve yüksek enflasyon nedeniyle harcamalarını öne çekip borçlanan vatandaşların bankalara olan borcu, bir haftada 32 milyar lira daha artarak 23 Aralık itibariyle 1 trilyon 533 milyar liraya yükseldi” dedi.

“ÇARE SANDIĞA GÖMMEK”

“Sepeti boş kalan vatandaşın yalana karnı tok” diye devam eden Karaca, “TÜRK-İŞ’e göre hem açlık sınırı hem de yoksulluk sınırı, 2022 yılında önceki yıla göre yüzde 102,5 oranında arttı. 2023’e umutla girmeyi bekleyen vatandaşın hayalleri ise yine suya düştü. Açlık ve yoksulluk AKP tarafından dayatıldı. Çare, AKP’yi sandığa gömmek. Çözüm Millet İttifakı. Türkiye, artık devredilemez, ötelenemez sorunlarla baş edemez noktadadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonundan da pazarladığı hayallerinden büyüktür. 2023, seçim yılı. Vatandaşın karnı aç ama hayal pazarlayan AKP vaatlerine karnı tok. Bu tabloyu tersine çevirmek mümkün. CHP iktidarında adaletle, adil bölüşüm ile ülke kaynaklarının peşkeş çekilmesini önleyerek vatandaşın ezilmesini, yok sayılmasını, belinin bükülmesini, başının öne eğilmek zorunda kalmasını önleyeceğiz. 2023’te hep birlikte AKP’yi sandığa gömmekten başka çare, Altılı Masa’dan başka çözüm adresi yok” şeklinde konuştu.