Yurttaş yoksulluktan kırılıyor: Saray'ın bir günlük masrafı 1.798 asgari ücret!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “İsraf ve savurganlıkla özdeşleşen Cumhurbaşkanlığı Sarayı yılın ilk beş ayında günde 39 milyon 725 bin TL harcadı” dedi. Bulut, Saray’ın yaptığı harcamaların halkın geçinmekte zorlandığı, dar gelirlilerin ve emeklilerin hayat pahalılığıyla boğuştuğu dönemde israfın ulaştığı boyutları ortaya çıkardığını söyledi.

SARAY MİLYARLARI YUTTU

CHP’li Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, ocak ayında 1 milyar 779 milyon 281 bin TL, şubat ayında 1 milyar 313 bin 737 TL, mart ayında 542 milyon 22 bin TL, nisan ayında 1 milyar 710 milyon 494 TL ve mayıs ayında 652 milyon 899 bin TL harcayarak toplamda 5 milyar 998 milyon 432 bin TL harcadığını kaydetti.

MİLLETİN PARASIYLA SALTANAT

Saray’ın yılın ilk beş ayında günlük yaklaşık 39 milyon 725 bin TL harcadığını belirten Bulut, “Saray’ın sadece 1 günde yaptığı harcama, yaklaşık 2 bin 746 emekli maaşına ve 1.798 asgari ücrete denk geliyor. Millet açlıkla boğuşurken Saray, milletin parasıyla saltanat sürüyor. Vatandaş kemer sıkarken, dar gelirliler ve emeklilerin daha fazla zorlandığı, pazar filesini doldurmanın zorlaştığı bu dönemde, Saray’ın bu denli savurgan olması halkın vicdanında da derin bir rahatsızlık yaratıyor” dedi.

MAAŞLAR ARTIRILMALI

Gıda, kira ve enerji gibi temel kalemlerde yaşanan fahiş artışın halkın alım gücünü ciddi biçimde azalttığını ifade eden Bulut, “Emekli daha 14.469 TL maaşla ayın sonunu getiremezken, asgari ücretli 22 bin 104 TL ile evini nasıl geçindireceğini düşünürken, Saray’ın halkın parasıyla lüks ve israfa kaçması kabul edilemez. Saray, milletin parasıyla saltanat sürmek yerine, bu kaynakları halkın refahı için kullanmalı; emekli maaşları artırılmalı, asgari ücret insanca bir yaşam sağlayacak düzeye çekilmeli” ifadelerini kullandı.



