Yurttaşın geçim derdi her ay büyüyor: Her iki İstanbulludan biri borcunu kapatamıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), aylık veri bülteni İstanbul Barometresinin şubat sayısını yayımladı. İstanbul’un toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerinin değerlendirildiği çalışmada “Gündem Araştırmaları”nın şubat ayı sonuçları da yer aldı.

Araştırma kapsamında ekonomi başlığı altında yöneltilen sorular, şubat ayında katılımcıların yarısından fazlasının kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini ortaya koydu.

Şubat ayında kredi kartı borcunun tamamını ödediğini belirtenlerin oranı yüzde 49,6 oldu. Asgari tutardan daha az ödeme yaptığını ifade edenlerin oranı yüzde 4,5 olarak kaydedilirken, asgari tutar ile toplam borç arasında ödeme yapanların oranı yüzde 7,5 oldu.

Katılımcıların yüzde 28,8’i asgari tutarı ödediğini belirtirken yüzde 9,7’si ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti. Bu sonuçlara göre katılımcıların yüzde 50,5’i şubat ayında kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini açıkladı.

RAMAZAN AYINDA GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ ALGISI

Araştırmada katılımcılara ramazan ayına ilişkin sorular da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 46,3’ü ramazan ayında gıda harcamalarının arttığını belirtti.

Ramazan ayında gıda fiyatlarının arttığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 67,5 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 13,5’i gıda fiyatlarının makul düzeyde arttığını, yüzde 11,3’ü artmadığını, yüzde 7,7’si ise bu konuda bilgisi olmadığını dile getirdi.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDA GERİLEME

Araştırmanın “tüketim alışkanlıkları” bölümünde yer alan sonuçlar ise tüketimdeki düşüşün özellikle dışarıda yeme-içme ve giyim harcamalarında yoğunlaştığını gösterdi.

İstanbulluların yüzde 57,6’sı son bir ayda dışarıda yeme-içme alışkanlıklarının azaldığını ifade ederken katılımcıların yüzde 51,9’u giyim alışverişlerinde de düşüş yaşandığını belirtti.