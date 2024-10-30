Yurttaşın TÜİK’ten memnuniyeti düşük
Sendikaların hakkında davalar açtığı ve verilerinin toplumun her kesiminde tartışma konusu olduğu Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kullanıcı memnuniyet oranı da yüzde 65’te kaldı.
TÜİK’in TBMM’ye sunulan 2025 bütçe teklifinde, kurumda istatistik üretimi ve dağıtımının, planlı bir çalışmayı gerektiren, bilgi ve deneyim isteyen kapsamlı bir süreç olduğu belirtildi. İstatistiklerin güvenilir olmasının en önemli kriterlerinden birisinin de istatistik üretim sürecinin her aşamasında uluslararası normların dikkate alınması olduğu kaydedildi. Alt programın hedefi, “uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve tutarlı istatistik üretmek ve kullanıma sunmak” olarak belirtildi. Buna karşın alt program performans göstergelerinde “kullanıcı memnuniyet oranının” düşük kalması dikkat çekti. Teklife göre, kullanıcı memnuniyet oranı geçen yıl yüzde 65’ti. Bu yıl ve gelecek yıllarda da yine yüzde 65’te kalacak. 2026 ve 2027’de de tahminler değişmiyor.
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