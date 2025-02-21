Yurttaşlar asgari ücrete ek zam beklerken... Mehmet Şimşek soruları yüzdelerle geçiştirdi!
Zamlar karşısında alım gücü yurttaşlar daha şimdiden asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceğini merak ederken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’te kendisine bu konuda verilen önergelere karşı 2002’den bu yana asgari ücrette reel olarak yüzde 293 oranında artış yaptıklarını söyledi. Ara zamla ilgili bir açıklama yapmayan Şimşek, yine 2002’ye göre en düşük emekli maaşının da yüzde 621 arttığını savundu.
Yılın henüz ikinci ayı bile dolmamışken yükselen hayat pahalılığı karşısında “Asgari ücrete ara zam olacak mı?” soruları sorulmaya başladı.
DP Genel Başkan Yardımcısı Haydar Altıntaş da 2024’ün sonunda verdiği bir önergeyle konuyu Meclis gündemine taşıdı. Altıntaş “Asgari ücretin, memur ve emekli maaşlarının satın alma gücünü yükseltecek ek tedbirler alacak mısınız? Bu kapsamda ek zam veya refah payı verilmesi gündeminizde midir?” sorularını yöneltti.
EK ZAM YANITSIZ KALDI
Önergeye 6 Şubat’ta dönüş yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmiş dönemlerde asgari ücrete yaptıkları zamların oranını paylaştı.
Bu yılın başında da asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yaptıklarını söyleyen Şimşek “Tüm bu artışlarla 2002 Aralık-2025 Ocak döneminde asgari ücrette reel olarak yüzde 293 oranında ve aile yardımı dahil en düşük memur maaşında reel olarak yüzde 266 oranında artış yapılmıştır. Yapılan yasal düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 621 oranında artış sağlanmıştır” dedi. Şimşek ek zam ile ilgili ise herhangi bir şey söylemedi.
TÜİK verilerinin halkın günlük yaşamında hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmadığı yönündeki eleştiriler de sorulan Şimşek “TÜİK tüm istatistiklerde olduğu gibi Tüketici Fiyat Endeksi’ni de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları’nn bütününü dikkate alarak hesaplamakta ve yayınlamaktadır. Bu kapsamda uygulama sonuçları, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açıktır” ifadelerini kullandı.
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