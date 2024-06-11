Yurttaşlar hayvanları izlemekle yetiniyor

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:35

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:35

Kurban Bayramı kapsamında Ankara Çankaya’da bulunan bir kurban pazarında alıcı ve satıcı yurttaşların nabzını tuttuk. Satıcılar girdi maliyetinden ve satış yapamadığından şikayet ederken alıcı yurttaşlar ise fiyat pahalılığından yakınıyor. Alıcılar hayvanları yalnızca izlemekle yetiniyor. Pazarda bulunan satıcılar, her yıl alıcının ilgisinin ve alım gücünün azalmasının işlerine kötü yansıdığını belirtti. Kurban pazarında büyükbaş hayvan çadırı kuran bir yurttaş, hayvanların fiyatının 120 bin liradan 170 bin liraya kadar değiştiğini söyledi. Satıcı, “Girdi fiyatları çok fazla. Yem fiyatlarında düşüş olmadı. 40 tane hayvandan 2 tanesini sattık. Onu da maliyetinin çok aşağısına sattık. Hiç alan yok neredeyse” dedi.

'GENÇLER ÇİFTÇİ OLMAK İSTEMİYOR'

Satıcı, geçen sene alıcıların şap hastalığı sebebiyle hayvan almaktan çekindiğini söyleyerek “Buna rağmen durum bu yıl olandan çok daha iyiydi. Hayal kırıklığına uğradık. Çiftçi, hayvanını satamıyor. 52 yaşındayım ve en genç çiftçi benim köyümde. Gençler artık çiftçi olmak istemiyor. Bu hayvanların normalde yüzde 70’inin satılması gerekiyor. Ama ancak 2 tane satabildik. İnsanların alım gücü olmadığı için satın alamıyorlar” ifadelerini kullandı. Alıcılar büyükbaş hayvanları yalnızca izlemekle yetinerek küçükbaş hayvan alımına yönelirken o alanda da durum çok farklı değil. Küçükbaş hayvan çadırında bulunan satıcı da hayvanların fiyatının 10 bin liradan 25 bin liraya kadar değiştiğini söyledi. Satıcı, “Satışlar çok zayıf. İnsanlar kurban kesemiyor. Biz hayvancılığı bırakmak istiyoruz. Bu mesleği bitiriyorlar. Buraya malı satmaya geliyoruz ama randımanlı satamıyoruz. Her yıl hayvan satışları düşüyor. 5 yıl sonra satılacak hayvan bulamayacaklar Türkiye’de. Çünkü satıcılar zarar ediyor. Kimse gelip satış yapmak istemiyor” diye konuştu.

Fotoğraflar: Necati Savaş