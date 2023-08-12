Yurttaştan akaryakıt zammı isyanı: 'Akaryakıt almaya mı geliyoruz vergi dairesine mi geliyoruz'
Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlara Aksaraylı yurttaşalar tepki gösterdi. Bir yurttaş, "Depo doldurmaya korkar olduk. Akaryakıt almaya mı geliyoruz vergi dairesine mi geliyoruz bilmiyoruz. Bundan sonra eşeğe ya da ata bineceğiz" dedi.
Aksaray'da benzin almaya giden yurttaşlar, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.
"ARABA İLE BİR YERLERE GİTMEK LÜKS OLDU"
Metin İçli, "Depo doldurmaya korkar olduk. Akaryakıt almaya mı geliyoruz vergi dairesine mi geliyoruz bilmiyoruz. Araba ile bir yerlere gitmek artık lüks oldu. Bundan sonra ya tabana kuvvet deyip yürüyeceğiz ya da eski usul eşeğe ya da ata bineceğiz.
Gerçekten bunun önüne geçilmeli. Yetkililerin bunun önüne geçmeleri gerekiyor. Hani nereden fiyat kurtarabiliriz diye bakıyoruz. Bugün yarına göre ucuz, her gün bir zam geliyor" dedi.
Hakan Bozkurt ise "Normal ya devletimiz sağ olsun, yapacak bir şey yok” ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- O çağrının ardından MHP'den yeni açıklama
- CHP'den 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi!
- 'Depremzede olduğumu bilmesine rağmen...'
- 'Özür' mesajı gündem oldu
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- 50 bin lira dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu
- Bartholomeos'tan 'Lozan' tepkisi
- Berna Laçin'den Tamer Karadağlı tepkisi