Brent petrol zirveden döndü: Akaryakıta zam gelecek mi? 7 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:46

Güncelleme: 07.08.2023 - 09:46

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,14 dolardan işlem görüyor.

Cuma gününü 86,24 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 86,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,75 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta OPEC+ ülkelerinden Suudi Arabistan ve Rusya'nın mevcut kesintilerine eylülde de devam edeceklerini açıklamalarının ardından son birkaç ayın en yüksek seviyelerine tırmanan Brent, güne kısmi düşüşle başladı. Söz konusu düşüşte, yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları etkili oldu.

DÜŞÜŞE ARZ KESİNTİSİ FRENİ

Öte yandan, Çin ekonomisinin toparlanma hızıyla ilgili belirsizlikler ve azalan küresel ham petrol stokları göz önüne alındığında, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi ve ihracatı ne kadar süreyle kısmaya devam edeceğine yönelik endişeler fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Yatırımcıların bu haftaki yön arayışında OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasasının mevcut durumunu, petrol arz ve talebine yönelik verilerini ve piyasa öngörülerini açıklayacağı raporları etkili olacak.

Brent petrolde teknik olarak 86,75 ile 86,85 dolar aralığının direnç, 85,98 ile 85,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

7 Ağustos 2023 sabahında benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Son olarak motorine 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 1.07 lira zam geldi. Böylelikle motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçmiş oldu.

Daha önce 2 TL zam yapılan benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Öte yandan 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere ise otogaz (LPG) grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.



Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 36.55

Benzinin litresi 36.13

Ankara

Motorin litresi 37.03

Benzinin litresi 36.63

İzmir

Motorin litresi 37.17

Benzinin litresi 36.74

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.