Yürürlülük tarihi belli oldu: Büyükşehirlerde vergi sisteminde yeni dönem!

Büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerde faaliyet gösteren mükelleflerin basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilmelerine karar verildi. Hangi meslek gruplarının kapsama alındığı Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Karara göre, büyükşehirlerde 30 binin üzerindeki ilçelerde emtia imalatı ve ticareti yapanlar, inşaat sektöründe çalışanlar, motorlu taşıtların bakım ve onarımını yapan işletmeler, lokantalar, eğlence yerleri ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar vergilerini gerçek usulde ödeyecek.

ŞEHİRİÇİ TAŞIMACILIK BASİT USULDEN ÇIKARILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, şehiriçi yolcu taşımacılığı (taksi, dolmuş, minibüs, servis, halk otobüsü) faaliyetlerinin artık basit usulden yararlanamayacağı belirtildi. Bu alanlarda kazançlar gerçek usulde vergilendirilecek.

TÜM BÜYÜKŞEHİRLERDE GEÇERLİ OLACAK

Daha önce yalnızca 13 büyükşehirde uygulanan kısıtlama, yeni düzenleme ile 30 büyükşehre yaygınlaştırıldı. Böylece aynı işi yapan esnaflar arasında vergi adaletini bozan farklı uygulamalar sona erdirilecek. Örneğin, Ankara’da lokanta işleten bir esnaf gerçek usulde vergi öderken, Antalya’daki aynı işletmenin basit usulden yararlanması artık mümkün olmayacak.

TAKSİ PLAKALARININ YÜKSEK DEĞERİ ETKİLİ OLDU

Düzenlemede özellikle ticari taksilerin ekonomik büyüklüğü dikkate alındı. Bazı büyükşehirlerde taksi plakalarının değeri 6-7 milyon TL’ye ulaşırken, kiralama bedelleri aylık 40 bin TL’den başlıyor. Bu nedenle ticari taksilerin küçük esnaf kapsamında değerlendirilmesi eleştirilmiş ve yeni karar ile basit usul dışında bırakılması sağlanmış oldu.

KÜÇÜK ESNAF KAPSAM DIŞI DEĞİL

Nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde faaliyet gösteren esnaflar ise şartları sağlamaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek. Amaç küçük esnafı korurken büyükşehirlerdeki haksız rekabeti önlemek.

2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Böylece büyükşehirlerin kalabalık ilçelerinde basit usul vergi dönemi sona erecek ve gerçek usul vergilendirme başlayacak.