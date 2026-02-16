Yüz binlerce emeklinin maaşı kesilebilir: SGK 2016 sonrası dosyaları mercek altına aldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “sahte sigortalılık” iddialarına yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Kurum, özellikle 2016 sonrası emeklilik işlemlerinde usulsüzlük şüphesi bulunan kişileri incelemeye aldı.

Denetimlerde, primlerin “naylon şirketler” üzerinden yatırıldığı tespit edilenler öncelikli olarak değerlendiriliyor. Ayrıca sahte sağlık raporlarıyla emeklilik hakkı elde ettiği düşünülen kişiler de soruşturma kapsamına dahil ediliyor.

TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR, SAVUNMA İSTENİYOR

SGK incelemeleri kapsamında usulsüzlük şüphesi bulunan kişilerin ikamet adreslerine tebligat gönderiliyor. İlgili yurttaşlardan SGK ilçe merkezlerine başvurarak savunma yapmaları talep ediliyor.

Kurum, davete üç iş günü içinde yanıt verilmesinin önemine dikkat çekiyor. Süresi içinde başvuru yapılmaması halinde işlemler tek taraflı olarak sonuçlandırılabiliyor.

GERİYE DÖNÜK TAHSİLAT NASIL YAPILACAK?

Usulsüzlük tespit edilmesi halinde geriye dönük ödemeler farklı şekilde tahsil ediliyor.

Hatanın kurumdan kaynaklanması durumunda, son beş yıla ait ödemeler faiz uygulanmadan geri isteniyor. Yurttaş kaynaklı usulsüzlüklerde, örneğin sahte belge kullanımı gibi durumlarda ise son on yıla ilişkin ödemeler faizli olarak tahsil ediliyor.

“JOKER OPERASYONU” ÖRNEĞİ

Benzer bir denetim süreci, 2024 yılında Aydın’da “Joker Çetesi”ne yönelik operasyonla gündeme gelmiş ve çok sayıda kişinin emekliliği iptal edilmişti. Bu operasyon, SGK’nin sahte sigortalılık konusundaki uygulamalarına örnek olarak gösteriliyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, BirGün gazetesine yaptığı açıklamada, kurumun uzun süredir benzer denetimleri yürüttüğünü belirterek bugüne kadar yüz binlerce emekliliğin iptal edildiğini ifade etti.

Erdursun şu değerlendirmede bulundu:

SSK'den emekli olmak için işyeri ortağı olup başka bir işyerinde sigortalı gösterenler oluyor. Bu yöntemle emekli olunabiliyor, ancak denetim sonrası emeklilikleri iptal edilebiliyor.

Sosyal güvenlik uzmanları, emeklilik işlemlerinin yasal mevzuata uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Sahte belge kullanımı ve naylon şirketler üzerinden prim yatırılması gibi yöntemlerin hem cezai yaptırımlara hem de emeklilik hakkının kaybına yol açabileceği belirtiliyor.

SGK’den tebligat alan yurttaşların, belirlenen süre içinde başvuru yaparak savunmalarını sunmaları gerektiği ifade ediliyor.