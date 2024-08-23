Yüzde 25 sınırının kalkması rahatlatmadı, eski kiracılara yönelik kira tespit davaları patladı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

Hükümetin yanlış politikaları sonucu kira fiyatlarında aşırı artış üzerine getirdiği yüzde 25 sınırlaması kalktı ancak ev sahibi-kiracı krizi devam ediyor. Sınır varken yüksek zam oranı için yaşanan anlaşmazlıklar, şimdi kira tespit ve konut boşaltma kavgasına dönüştü. Emlakçı ve gayrimenkul uzmanları piyasanın dengelenmesi, ev sahiplerinin geçmiş enflasyon kayıplarını gidermesinin en az bir yıl süreceğini söylüyor.

Kirasına son iki yıldır yüzde 50’lerde zam yapan kiracı Dilan K. de ev sahibiyle kavgalı. Bu yıl yasal sınırdan zam yapmak istese de ev sahibi, “Çık ben yerleşeceğim” diyor. Dilan K’nin “Mevzu kiraysa istediğiniz zammı konuşalım” teklifini de reddediyor. Çünkü yüzde 300 zam yapsa bile semtteki kiraları yakalayamayacağını biliyor.

DAVA KAOSU SON GAZ

Ev sahiplerinin eski kiracılarda, TÜİK tarafından ağustos ayı için açıklanan yüzde 65’lik zammı yetersiz bulduğunu söyleyen Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz bu durumu şöyle yorumluyor:

“Beş yıl ve eski kiracılarda ne kadar zam yapılırsa yapılsın piyasaya göre ucuz kalıyor. Bu nedenle de adliyelerde şu an kira tespit davaları giderek artıyor.”

Kahramanmaraş Barosu avukatlarından Bahri Gödeoğlu ise deprem bölgesinde yaşananları şöyle özetliyor: “Eski kiracı olduğu için 4-5 bin TL’ye oturan insanlar var. Bu evlere artık yüzde 100 zam yapılsa bile kurtarmayacağı için ev sahipleri ya kira tespit davasıyla sıfırdan bir kira tutarı belirlemek istiyor. Ya da direkt kiracıyı çıkarıp yeni bir kiracı ile güncel rakamlardan kontrat başlatmak istiyor” diyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan da “Yüzde 25 sınırının ilk yılında ev sahipleri memnun olmasa da sineye çekti ama ikinci yıl uzatılması büyük sorunlar yarattı. Bu kez enflasyon karşısında ev sahipleri ezilmeye başladılar. Şimdi yüzde 65 biraz nefes aldırdı ama eski kayıpları telafi etmedi, bu nedenle çeşitli sorunlar sürüyor.”

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ise bu kavgaların en az bir yıl daha süreceğini söylüyor. Güleroğlu, ev sahiplerinin enflasyonun tavan yaptığı iki yıldaki kayıplarını gidermenin zor olacağını belirtiyor.