Yüzde 65 zam istemişlerdi: Taksicilere İBB’den yanıt

Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 15.11.2023 - 11:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından dile getirilen taksimetre ücretlerine yüzde 65'lik zam talebine ilişkin konuştu.

Gökce kendilerine resmi bir zam talebinin gelmediğini söyleyerek taksi ücretlerine yönelik zammın aralık veya ocak ayı sonunda yapılabileceğini belirtti.

FOX TV'de konuşan Gokce, Taksi ücretlerine ilişkin UKOME'nin 6 ayda bir toplandığına dikkat çekerek "Böyle bir gündem yok. Yüzde 65'i nasıl hesaplamışlar onu da bilmiyorum. UKOME'lerimiz 6 ayda bir zamla toplanıyor. Ocak UKOME'sinden önce bu rakamı zikretmek doğru değil. Ayrıca yüzde 65 uygun göreceğimiz bir zam değil" diye konuştu.

Gökce, "Biz zam oranları enflasyon artışı, asgari ücret artışı ve akaryakıt artışıyla belirliyoruz. Böyle bir zam gündemimizde yok. Bize ulaşmış resmi bir teklif de yok" ifadelerini kullandı.