Yüzde 70'lik ÖTV diliminde bir tek o kaldı! 'Yüzde 45, 50, 60 ve 70’lik dilimler niye var' diye sormazlar mı!'

Yayınlanma: 18.06.2023 - 14:31

Güncelleme: 18.06.2023 - 14:50

Özpeynirci, Twitter hesabından şu mesajı yazdı:

“Yine çok ‘matrah’ bir hikaye...

Yüzde 70’lik ÖTV diliminde sadece 1 modelin, 1 gövde tipindeki 1 versiyonu kaldı.

Bildiğiniz gibi ÖTV matrah dilimleri son olarak 24 Kasım 2022’de güncellendi. Hep söylediğim gibi çarpık ‘matrah sistemi’ fiyatlar artıkça sürekli güncellemeye muhtaç. Bugün güncellense 5 ay sonra yine aynı şeyi konuşacağız. Düşünün Ocak ayında toplam otomobil satışlarının; yüzde 7,8’i yüzde 50, yüzde 14,7’si yüzde 60, yüzde 46,7’si yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alırken, Bugün Türkiye’de satılan 276 farklı model otomobilin sadece 1 tanesinin, 1 gövde tipindeki 1 versiyonu yüzde 70’lik dilimde.

Geri kalan tüm otomobiller ve tüm versiyonları yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alıyor. Oranı yüzde 98 diyebiliriz. Peki tüm modeller yüzde 80’lik dilimde yer alacaksa, ‘yüzde 45, 50, 60 ve 70’lik dilimler niye var?’ diye sormazlar mı

Bu arada yüzde 70’lik dilimde yer alan araç da Egea Sedan’ın 95 beygir gücündeki manuel Easy versiyonu. En baz versiyon yani. Var mı yok mu onu bile bilmiyorum. Fiyatı da şimdilik 555.900 TL. yüzde 80’in eli kulağında. Yorum sizin….”