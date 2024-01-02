Yüzde 77.2 artışla 45.5 milyar liralık üretim yapıldı: Primler kasımda hız kesti

Yayınlanma: 02.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 04:00

Kasım 2023’te Kasım 2022’ye kıyasla toplam prim üretimi yüzde 77.2 artışla 45.5 milyar lira, bu kapsamda hayatdışı branşında yüzde 78.9 artışla 39.9 milyar lira ve hayat branşında yüzde 65.9 artışla 5.6 milyar liraya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında ise toplam üretim yüzde 112.6 artışla 415.6 milyar lira, hayatdışı branşında yüzde 116.7 artışla 365.3 milyar lira, hayat branşında yüzde 87.1 artışla 50.3 milyar lira oldu. Hayatdışının alt branşlarına aylık bazda bakıldığında özellikle oto sigortalarındaki yavaşlama öne çıkıyor. Örneğin zorunlu trafik sigortasında prim üretimi yüzde 55.8 artışla 10.2 milyar lira oldu. Ocak-Kasım 2023 dönemindeki üretim ise yüzde 112 artışla 94.4 milyar lira. Kasko sigortasında üretim, aylıkta yüzde 46.6 artışla 8 milyar lira, ilk 11 ayda yüzde 95.1 artışla 72.9 milyar liraya yükseldi. Bunların yanında tamamlayıcı sağlık sigortasındaki prim üretimi de aylıkta yüzde 136.7 artışla 2.2 milyar lira, 2023’ün ilk 11 ayında yüzde 173.6 artışla 16.6 milyar liraya çıktı. Ayrıca ihtiyari deprem (konut) sigortasındaki prim üretimi dikkat çekti. Üretim aylıkta yüzde 194.5 artışla 1.3 milyar lira, 11 ayda yüzde 135.6 artışla 9.8 milyar lira oldu.

GP’NİN UYGUNLUK BELGESİNİ İPTAL ETTİ

Sigortacılık sektöründe şirket bazlı yaşanan sorunlar devam ediyor.

Bu kapsamda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK), yeni bir karar daha aldığını duyurdu. Buna göre SEDDK, 6 Aralık 2023 tarihli kararıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 1. ve 32. maddeleri ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin 24. maddesi çerçevesinde, GP Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin uygunluk belgesinin iptal ettiğini duyurdu. Kanunun 32. maddesi “iyi niyet” başlığını taşıyor. Buna göre sektör şirketleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak zorunda.