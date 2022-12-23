Yüzde 80'i 3 bin 500 lira maaş alıyor: 'Emekliler yaşamıyor, sürünüyor'

23 Aralık 2022 Cuma, 14:28

DİSK’e bağlı Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Durmuş Kandemir, asgari ücrete yapılan artışın ardından emeklilerin zam beklentisine ilişkin açıklama yaptı.

Kandemir, şunları söyledi:

HERKES ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR DEMEKTİR: Dünyanın neresine giderseniz gidin çoğu ülkelerde asgari ücretle çalışanlar yüzde 3 ile 5 arasında ama Türkiye’de yüzde 50- 56 civarında olduğu söyleniyor. Yani artık Türkiye’de herkes asgari ücretle çalışıyor demektir bu. Bir de alım gücü çok önemli. İsterse asgari ücret bugün 20 bin lira olsun hiç fark etmez. Önemli olan bizim pazara gittiğimiz zaman sepeti doldurma meselesidir. 8 bin 500 liralarla falan telaffuz edilmesi o kadar önemli değil. Önemli olan alım gücüdür. Onun için asgari ücretin asla yeterli olduğunu düşünmüyorum.

AY BAŞINI NASIL GETİRECEĞİM DİYE DÜŞÜNÜYORUM: 1 yıl önce emekliler asgari ücretliden bir gömlek daha yukarıdaydı şimdi emekliler yaşamıyor, sürünüyor. Biz Sinop’ta da sürünüyoruz. Türkiye’nin her yerinde emekliler sürünüyor. Tahminen Türkiye’de 13 milyon civarında emekli olduğu söyleniyor. Bunun yüzde 80’ine yakını 3 bin 500 lira emekli maaşı alıyor. Neresinden tutarsanız tutun emekli olmuş 70 yaşına gelmiş bir insan tam az çok nefes alması gerekirken şu anda hala biz ben kendimden örnek vereyim ben halen ay başını nasıl getireceğim, diye düşünüyorum. Yani ülkenin emeklisi şu anda yüzde 80’i 3 bin 500 lira aylıkla çalışıyor. Müthiş bir zam bekliyoruz. Dünkü gibi önceki gibi olacaksa telaffuzu bile zor."



