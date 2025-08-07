Zam masasında sessizlik: Memur, hâlâ teklifi bekliyor

Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisi bir an önce teklif beklerken, dün “boş” geçti. Genele ilişkin müzakereler önceki gün tamamlandığı için dün bakanlıkta sendikalarla herhangi bir toplantı yapılmadı. Memur-Sen dün için teklif beklerken toplantı bile olmadı. Yetkili konfederasyon Memur-Sen’in dikkat çektiği 12 Ağustos’ta teklifin gelip gelmeyeceği de net değil. Anlaşmazlık halinde sürecin taşınacağı hakem heyetinde ise hükümetin belirlediği üyeler çoğunlukta bulunuyor.

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin iki yıllık zam oranlarının belirleneceği 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde önceki gün kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı. Bu toplantıya sadece Memur-Sen katıldı. Memur-Sen’in genele ilişkin talepleri görüşüldü.

Ön müzakere görüşmeleri önceki gün tamamlandı. Takvimde ise ön müzakeler için iki gün süre verilmişti. Genele ilişkin ön müzakereler önceki gün tamamlandığı için de dün sendikalarla hiçbir toplantı yapılmadı. Memur-Sen de dün toplantı olmadığını duyurdu. Oysa Memur-Sen dışındaki diğer konfederasyonlara bilgi verilmeden değiştirilen yeni takvimde süre sıkışık. 19 Ağustos’ta sözleşme görüşmeleri bitiyor. Yetkili konfederasyon Memur-Sen de önceki gün sürenin yetersiz olduğunu kabul etmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, normalde 22 gün süren görüşmelerin bu kez 19 Ağustos’ta biteceğine işaret ederek, “Takvim dar, süre yetersiz ve görüşmeler bu açıdan aralıksız yapılmak zorunda. Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk oturumdan bu yana 10 gün geçti.

Kamu işvereni, müzakerelere mutlaka teklifle gelmeli, ayın 12’sini beklememeli” demişti. Yalçın, dün için teklifin gelmesini istemişti. Ancak dün toplantı bile olmadı. Yalçın’ın söylediği 12 Ağustos’ta teklif gelip gelmeyeceği de belirsiz. Takvime göre 12 Ağustos’a kadar hizmet kollarına ilişkin komisyon raporları müzakere edilecek. 12 Ağustos’ta ise hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifi değerlendirilecek. Ancak bu toplantıda zam oranı dışındaki tekliflerin ele alınması bekleniyor. Takvimde 15 Ağustos’ta hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifini vereceği belirtiliyor. Ondan sonra da müzakere için geriye sadece 4 gün kalıyor. 19 Ağustos’ta görüşmeler bitiyor. Hakem süreci başlıyor.

HAKEMDE HÜKÜMET AĞIRLIĞI

11 üyeden oluşan hakem kurulunda ise hükümetin belirlediği üyeler çoğunlukta. Bu nedenle de daha önceki anlaşmazlıklarda hakem kurulundan çoğunlukla hükümetin teklif ettiği oranlar çıkmıştı. Sendikalardan “noter” eleştirileri gelmişti. Yasaya göre kamu görevlileri hakem kurulu şöyle oluşuyor: Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkan, başkanvekili, başkan yardımcısı veya daire başkanları arasından Cumhurbaşkanınca başkan olarak seçilecek bir üye. Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye.

Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon (Memur-Sen) tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci (Türkiye Kamu-Sen) ve üçüncü (Birleşik Kamu-İş) sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye. Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye. Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon (Memur-Sen) tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci (Türkiye Kamu-Sen) ve üçüncü (Birleşik Kamu-İş) sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere en az doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye.

Buna göre, 11 üyeden 6’sı doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Bir üyeyi de yine Cumhurbaşkanı, konfederasyonların önerdiği isimler arasından seçiyor. Böylece 7 üye Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.