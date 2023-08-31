Zam öncesi deponuzu doldurun: Benzine indirim pompaya yansıdı... 1 depo benzin 1.500TL

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:10

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:10

Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve dolardaki kısıtlı gerilemenin ardından benzin fiyatlarında da değişim geldi.

31 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. Fiyat değişikliği pompaya yansıdı. Benzinin litresi ortalama 36.81 liradan satılıyor.

BİR DEPO BENZİN 1500 TL

40 litre yakıt deposu olan bir otomobil yaklaşık 1500 TL'ye doluyor.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.

Seçimlerden önce benzin fiyatları 19.81 TL; motorin fiyatları 18.59 TL seviyesindeydi. Yani seçimlerden önce bir depo benizn yaklaşık 800 TL ediyordu.





MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi. İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



