Zam öncesi sigara dağıtımı durdu

Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 04:00

Sigara firmalarının 14 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce bakkal ve tekel bayilere sigara satışını durduruğunu belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, “Maliyetlerden dolayı 3 liralık bir zam gelecek. Ancak bu zam öncesi bize satışı durdurdular. Biz tüketicilerle karşı karşıya geliyoruz. Stokçu konumuna düşüyoruz. Firmalardan bu uygulamaya derhal son vermelerini talep ediyoruz. Şu anda hâlâ ne zaman sigara dağıtımının başlayacağını söylemiyorlar bize. Biz kamuya toplu şekilde şikâyetimizi bildirdik. Degerli tüketiciler bizler stokçu değiliz satacak ürün bulmakta sorun yaşıyoruz” dedi.

