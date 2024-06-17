Zam sınırı kalkıyor! Kira fiyatları nasıl belirlenecek?

Konutlardaki yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz’da kalkacak. Kiracılar ise zam sınırı kalkacağı için endişeli. Peki yeni dönemde konut kiral fiyatları nasıl belirlenecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 10:49
Zam sınırı kalkıyor! Kira fiyatları nasıl belirlenecek?
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Kiralardaki aşırı artışın ardından Türk Borçlar Kanunu’na 8 Haziran 2022’de eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirildi. 

Sınırlama 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Bu düzenleme kapsamında konut kira artış oranının tavanı yüzde 25’le sınırlandırılmıştı. 

Şimşek, yeni düzenleme yapılmayacağını açıkladığı için 1 Temmuz’dan sonra konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırlaması yasası ortadan kalkacak. 

Birgün'de yer alan habere göre, konut kira zammında eskiye dönülecek. Borçlar Kanunu’nun 344. madde uyarınca 12 aylık enflasyon ortalaması hesabına göre yapılacak. 

2 Temmuz sonrası artık konutlarda kira zammı enflasyon ortalamasına yani, her ay TÜİK tarafından açıklanan bültende yer alan oran baz alınarak 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılacak. 


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