Zam yağmuru dinmiyor: Bir ilde daha ekmeğe zam
Bilecik'te yarından itibaren geçerli olmak üzere somun ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam geldi.
Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar ve Sanatkarlar Odası, fırıncılardan gelen zam talebini değerlendirdi.
Bu doğrultuda daha önce 2 TL'den satışa sunulan 200 gram somun ekmeğin pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2.50 TL'den satılmasına karar verildi.
Zam talebinin, girdi maliyetlerindeki artışlar sebebiyle kabul edildiği belirtildi.
YENİ YILDA ZAM YAĞMURU
Yeni açıklanan zamlara göre ise elektriğe yüzde 50 ile yüzde 127 arası, konutta kullanılan doğalgaz yüzde 25, ticari kuruluşlarda kullanılan doğalgaza yüzde 50, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 zam yapıldı.
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