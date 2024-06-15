Zamdan kaçmaya fırsat yok! Harç pulu stoklayanlara kötü haber
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurttaşların yurtdışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 150 lira olan yurtdışı çıkış harcının 1000 lira ile 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi için çalışma başlattı.
Binlerce yurttaş ise zam gelmeden harç pulunu alınması halinde yıl boyu kullanıp kullanmayacağını merak etti.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ise konuya dair açıklama geldi.
GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.
Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda, "Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.
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