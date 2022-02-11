Zamlar geri alınacak mı? Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri ile bir araya geldi
1 Ocak'tan itibaren uygulamaya geçen elektrik fiyatlarına yapılan zamma gelen tepkiler üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir zirve düzenliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılda yapılan zamlarla birlikte neredeyse 2 kat artış gösteren ve büyük tepki konusu olan elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir fiyat düzenlemesi için çalışma yapıldığını açıklamıştı.
Çalışmanın neleri kapsadığıyla ilgili ayrıntılar netlik kazanmazken Bakan Dönmez bugün elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.
Toplantıda yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi muhtemel afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritalarının ele alınması ve son yıllarda yapılan altyapı yatırımlarının konuşulması hedefleniyor.
Toplantıya, Bakan Dönmez’in yanı sıra, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan, Aydın, Denizli, Muğla Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Ömer Faruk Gültekin, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent EDAŞ Başkanı Ümit Kiler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Yiğit, Cengiz Elektrik Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas veCengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Genel Müdürü Uğur Yüksel, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Necmi Odyakmaz, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Nihat Özdemir, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Hikmet Sezer ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler ve çok sayıda ELDER üyesi katıldı.
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