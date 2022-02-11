Türkiye Barolar Birliği elektrik zammının iptali için dava açtı

11 Şubat 2022 Cuma, 15:12

Türkiye Barolar Birliği, elektrik düzenlemesinin iptali için dava açtıklarını duyurdu.

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Elektrik, ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmettir ve bu sebeple de yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun şekilde tüketiciye sunulmalıdır.

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir.

Anayasa’ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"