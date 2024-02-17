Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Bakan Göktaş açıkladı
Evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı yurttaşlar ve aileleri için bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.
Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirtti.
Bu kapsamda 2023'te 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptıklarını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:
"Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 558 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."
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