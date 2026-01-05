Zamlı maaşlar yatmadan eridi! İşte asgari ücrette 1 aylık enflasyon kaybı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen aralık ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre aralık ayında enflasyon yüzde 0.89, yıllık enflasyon ise yüzde 30.89 olarak hesaplandı.

Enflasyon yılın ilk on bir ayında TÜİK'e göre sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1,53, haziranda yüzde 1,37, temmuzda yüzde 2,06 ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 oranında hesaplanmıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Aralık ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.11 oranında arttı, yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 56.14 olarak hesaplandı.

KAYIP 500 LİRAYI AŞTI

Asgari ücrete ise enflasyonun altın yüzde 27 artışla zam yapılıp 28 bin 75 TL'lik seviye belirlenmişti.

Açıklanan enflasyon oranının ardından asgari ücretin maaşlar yatmadan ENAG'a göre 592 lira 39 kuruş TL eridiği ve alım gücünün bir önceki aya göre 27 bin 482 lira 61 kuruşa seviyesine geldiği görüldü.

Açıklanan enflasyon oranının ardından TÜİK'e göre ise asgari ücretin maaşlar yatmadan 249 lira 86 kuruş TL eridiği ve alım gücünün bir önceki aya göre 27 bin 825 lira 14 kuruş seviyesine geldiği görüldü.

ASGARİ ÜCRET

2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlenmişti.

Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılırken ocak ayı kira artış tavan oranı ise yüzde 34.88 olarak belirlendi.