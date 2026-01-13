Yılın ilk yarısında geçerli olacak memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. Peki, Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2026 Ocak zammı ve memur maaşı takvimi

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu.

Gelen zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL'den 60.737 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 22.671 TL'den 27.888 TL'ye çıkacak.

MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.

Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur zam farkının hesaplara yatacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.