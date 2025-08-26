Zamlı memur maaşları şimdiden 2002'yi mumla arattı! Ayda en az 12 çeyrek altın buhar oldu

Kamu Personeli ve İşverenleri Sendikası (KPIS) ile hükümet arasında sürdürülen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Hakem Kurulu, 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantının ikinci oturumunda nihai kararını verdi.

ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 15 Ağustos'ta sunduğu ikinci teklifinde taban aylığa 1.000 TL artış önerdi. 18 Ağustos'ta yapılan son görüşmede ise 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 4+4 zam önerisi getirildi.

26 Ağustos'ta yapılan kritik toplantıda hükümet, 2026 için yüzde 11+7 zam teklifini sabit tutarken, 2027 için önerilen yüzde 4+4 zammın ilk altı aylık kısmını yüzde 1 artırarak yüzde 5+4 yaptı.

SENDİKALAR MASADAN ÇEKİLDİ

Hükümetin son teklifinin ardından Kamu-Sen ve Memur-Sen anlaşma masasından çekildi. Sendikaların müzakerelerden ayrılmasının ardından süreç Hakem Kurulu'na intikal etti.

Hakem Kurulu, 26 Ağustos'ta yapılan dördüncü toplantının ikinci oturumunda hükümetin teklifini aynen kabul etti. Buna göre belirlenen zam oranları:

2026 birinci altı ay: Yüzde 11

Yüzde 11 2026 ikinci altı ay: Yüzde 7

Yüzde 7 2027 birinci altı ay: Yüzde 5

Yüzde 5 2027 ikinci altı ay: Yüzde 4

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylığına 1.000 TL'lik artış yapılacağı açıklandı.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI VE SATIN ALMA GÜCÜ SORUNU

Yeni düzenlemeye göre en düşük öğretmen maaşı, Ocak-Temmuz 2026 döneminde 55 bin 615,73 TL olacak. Ancak bu rakam, öğretmen maaşlarının satın alma gücündeki erozyonu gözler önüne seriyor.

26 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 7.268 TL olan çeyrek altın fiyatı referans alındığında, öğretmenlerin 5 ay sonra almaya başlayacağı maaşla bile 2002 yılındaki bir öğretmene oranla çok daha az altın alabileceği ortaya çıktı.

20 YILLIK KARŞILAŞTIRMA ÇARPICI

2002 yılında öğretmenler 635 TL maaşla en az 19,5 çeyrek altın satın alabiliyorken, gelecekte yapılacak zamlar dahil edildiğinde bile bugün açıklanan zamlı öğretmen maaşıyla ancak 7 çeyrek altın alınabiliyor.

Küresel gelişmeler nedeniyle altın fiyatlarının artmaya devam edeceği öngörülürken, öğretmen maaşlarının satın alma gücünün daha da azalacağı tahmin ediliyor.

Bu durum, kamu çalışanlarının reel gelirlerindeki kayıpları ve maaş artışlarının enflasyon karşısındaki yetersizliğini somut olarak ortaya koyuyor.

MEMUR MAAŞLARI YARIDAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Son 5 ayda yüzde 20'nin üzerinde artan altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket benzer şekilde sürerse 1 Şubat 2026'da yatacak ilk zamlı öğretmen maaşı ile 6 çeyrek altın alınması bile mümkün olmayacak.

AKP iktidarında pek çok çalışma grubunda olduğu gibi öğretmenlikte de alım gücünün 3'te 1'in bile altına düştüğünü gözler önüne seriyor.