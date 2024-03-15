Zamma karar verirken Ticaret Bakanlığı’nın da ‘olumlu’ görüşü aranacak: Simit fiyatına ‘seçim’ ayarı

Muhalefet belediye seçimleri öncesi çay-simit hesabı üzerinden iktidara yüklenirken seçim öncesinde simit ve ekmek fiyatlarının artmaması için önlem alındı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00
Zamma karar verirken Ticaret Bakanlığı’nın da ‘olumlu’ görüşü aranacak: Simit fiyatına ‘seçim’ ayarı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkındaki Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Buna göre artık ekmek gibi simitte de tarife süreci işleyecek.

Tarifeler ilgili belediye, ticaret il müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşünün alınmasından sonra esnaf ve sanatkârlar odaları birliği tarafından onaylanacak.

Eskiden ekmek tarifesinde bakanlığın görüşü alınıyordu. Yeni düzenleme ile fiyatta bakanlığın “olumlu” görüşü alınacak. Eğer bakanlık olumsuz görüş bildirirse ilgili birlik yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte yeniden görüşe sunacak. Bakanlığın görüşünün alınmasından sonra onay verebilecek.


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