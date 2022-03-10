Zengin Rusların gözü Türkiye'de: Gayrimenkule yatırım için sıraya girdiler

10 Mart 2022 Perşembe, 12:41

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş sürecinde Avrupa’nın ambargo uyguladığı Rusya’nın üst gelir grubu vatandaşları, kapanan kapıların ardından Türkiye’yi güvenli liman seçti. Antalya ve İstanbul’daki lüks ve markalı konut projelerine yatırım için acentelerle görüşen Ruslar, para transferi sorunu çözülürse birikimlerini Türkiye’de gayrimenkule çevirmek için sıraya girdi.

Savaşın etkilerini yabancıya gayrimenkul satışı piyasası açısından değerlendiren Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Elbette öncelikle temennimiz, insanlık adına savaşların yaşanmaması ve tüm dünya ülkelerinin gündemine düşen bu talihsiz sürecin en kısa zamanda sona ermesi. Bununla birlikte özellikle bu ülkelere hizmet veren üye firmalarımızdan son günlerde aldığımız bilgiler doğrultusunda, savaşın ardından her iki ülkeden Türkiye’ye gelen ciddi bir talep olduğunu tespit ettik” değerlendirmesini yaptı.

Her iki ülkenin Türkiye’yi dost olarak gördüğünü ve Türkiye’ye güvendiğini belirten Akbal, “GİGDER araştırmasına göre Rusya, %76,5 ile kısa süreli tatil, %35,3 ile emeklilik, %23,5 ile sağlık nedeniyle gayrimenkul satın alan ülkeler arasında lider durumda. Antalya başta olmak üzere Alanya, Marmaris, Bodrum gibi şehirlere de önemli ölçüde rağbet gösteriyorlar. Ancak bu tablo değişiyor. Artık sadece tatil amaçlı değil yatırım ve yaşama amaçlı talepler artıyor. Rusya vatandaşlarının uygulanan yaptırımlardan dolayı gidecek alternatifi çok fazla kalmadı. Ukrayna ile olan iyi ilişkilerimiz ise onların da Türkiye’ye yönelmelerine olumlu etki edecek” diye konuştu.

"ELİT RUSLAR ŞU ANDA İSTANBUL’DA"

Rusya’ya karşı uygulanan sosyal, ekonomik ve kültürel tecritlerin sonucunda ülke yatırımcılarının özellikle İstanbul’a yönelmesinin beklendiğini kaydeden GİGDER Başkan Yardımcısı ve Tekçe Overseas Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, Rusların "elit kesimi ve zenginlerinin" şu anda İstanbul’da olduğunu belirtti.

Türkiye’de yabancıların gayrimenkul edinimlerine dayalı oturum izni ve pasaport uygulamaları ile yatırım ve ticari faaliyetlerini yürütebilecekleri imkanların sunulduğunu hatırlatan Tekçe, “Ülkemizde ağırlıklı olarak tatil amacıyla Akdeniz Bölgesi’nde konut satın alan Rusya vatandaşlarının ilgisi bundan sonraki süreçte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de gelecek. Bu şehirlerdeki markalı konut üreten inşaat firmalarının Rusya pazarına yönelik olarak tanıtım faaliyetlerinin başlamasını bekliyoruz” diye konuştu. Tekçe, “Ukrayna’dan ise mülteci olarak gelen ya da örneğin eşine parasını vererek Türkiye’ye gönderip kendisi savaşa devam eden insanlar var. Bu şekilde bir yabancı, bizden daire satın aldı. Savaştan çıkınca da eşi gelecek. Bu tür bir eğilim de var. Hem Rus hem Ukraynalıların B planı artık Türkiye” dedi.

UKRAYNALI ZENGİNLERİN GÖZÜ DE TÜRKİYE'DE

GİGDER üyesi acentelerin verdiği bilgiye göre, sadece Ruslar değil, Ukraynalı yatırımcılar da yastık altındaki paralarını gerek vatandaşlık gerek yatırım için gayrimenkul alarak Türkiye’ye aktarmaya çalışıyor.

Acenteler, “Güvenli yaşam ihtiyacı nedeniyle B planı artık Türkiye. Yatırım için üst gelir grubu yatırımcıların gayrimenkule yöneldiği ülkemiz, savaş sonrasında ise orta gelir grubunun göç akını ile karşılaşacak. Para transferi sorunu çözülürse piyasa ikiye katlanabilir” diyor.



















