Zenginlerin gözdesi kripto para: 1,1 milyar dolarlık...

17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:34

Deloitte, Raffles Family Office, Royal Bank of Canada ve Campden Wealth’ın çarşamba günü ortak olarak yayımladıkları araştırma raporuna göre, ultra varlıklı ailelerin Kuzey Amerika’daki yatırım ofislerinin üçte biri kripto paralara yatırım yapıyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre küresel olarak 385 şirketin katıldığı ankete göre, 2020 yılında kripto yatırımlarından elde edilen ortalama net getiri yüzde 40 olurken ankete katılanların dörtte biri Bitcoin pozisyonlarını artırmayı planladıklarını söyledi.

Londra’daki Campden Wealth Araştırma Direktörü Rebecca Gooch, “Varlıklı ailelerin yatırımlarını yöneten ofisler yavaş yavaş kripto para yatırımına başladı.” dedi. Ankete katılan yatırım ofislerinin ortalama 1,1 milyar dolarlık varlıklarının sadece yüzde 1’i kripto para piyasalarında bulunuyor.