Zeytinde üretici değil aracının yüzü gülecek

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yeni sezonu değerlendirdi.

Zeytinde bu yıl var yılı olmasına rağmen kuraklık sorunu yaşandığını belirten Başevirgen, iktidara göre zeytinde iyi fiyat açıklandığını ancak gerçeklerin farklı olduğunu belirtti. Başevirgen şunları söyledi:

“Üretim maliyetlerinde 3 kat, market fiyatlarında yine 3 katın üzerinde artışlar söz konusuyken geçen sene kilosu 7 liraya satılan yağlık zeytinin bu sene aracılar tarafından 12.5 liraya alınması üreticiyi enayi yerine koymak değil de nedir? Dane zeytin prim desteği 3 yıldır, zeytinyağı desteği ise 7 yıldır değiştirilmedi. Avrupa’da zeytinyağının litresine 1.3 Avro, yaklaşık 25 TL destek verilirken bizde ise zeytinyağına 80 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destekleme primi ödemesi yapılıyor. Avrupa’da bu yıl rekolte yetersiz ihracat artacak ama yüzü gülen üretici değil aracılar olacak. Kuraklık ve ihracat nedeniyle Türkiye’de ise litre fiyatının 250 TL’ye çıkma ihtimali var.”