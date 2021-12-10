Zeytinyağı fiyatları, bir ayda en yüksek rakama ulaştı

10 Aralık 2021 Cuma, 10:24

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle zeytinin rekoltesinde düşüş yaşandı. Düşen rekolteye rağmen kalitesi yüksek olan zeytinyağında yaşanan alım fiyatlarındaki artış ise dikkat çekmeye başladı.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından Kasım ayında 33 TL olarak açıklanan zeytinyağı alım fiyatı, son 1 ay içerisinde yaklaşık yüzde 33 oranında artış yaşadı. Aralık ayı itibariyle 44 TL’ye yükselen zeytinyağı alım fiyatı, bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı.