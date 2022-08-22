Zincir market işçileri kampanya başlattı: 'Maaşlar en az 7 bin 500 TL olacak'

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:14

Türkiye’nin 81 ilinde şubesi bulunan ŞOK market işçileri, maaşlarının en az 7 bin 500 lira olması talebiyle kampanya başlattı. Kampanyaya DİSK’e bağlı Sosyal- İş Sendikası ve Mağaza Market- Sen destek veriyor. Sosyal İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Aydın Kaplan, "Ekonomik krizin iyice derinleşmesi ile almış oldukları ücretlerle yaşamaları mümkün değil. Bu arkadaşlarımızın hem mali hem de psikolojik olarak sorunları iyice büyümekte ve artmakta. Bu cendereden çıkmanın tek şartı sendikalaşmaktır" dedi.

Mağaza- Market- Sen’in yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin taleplerine ilişkin şunlar belirtildi:

“Yüzde 80’i aşan enflasyonda, ŞOK market işçilerine yüzde 35 zam verdi. ŞOK işçileri saatlerce çalışıyor, az işçi ile çok iş yapıyor. Tüm bu kölelik koşullarını kabul etmeyen ŞOK işçileri kol kola girdi, ‘Net maaş en az 7 bin 500 lira olacak’ dedi.”

İşçilerle yapılan görüşmenin sonucunda onların taleplerinin de aktarıldığı açıklama şöyle:

“. Az işçi’ düzeni yüzünden günlerce full çekiyoruz. Fazla mesaiyle, 12 saat çalışmayla günler geçiyor. Biz bu çağın ücreti ödenen köleleri miyiz neyiz?

. Şok marketlerde en düşük NET ücret en az 7 bin 500 lira olacak.

. Personel, master, müdür konumunda çalışan işçilerin maaşlarına 7 bin 500 lira taban sayılarak zam yapılacak.

. Günlük 19 liralık yemek parası aç kal demektir. Günlük yemek ücreti en az net 55 lira olacak.

. İşe alırken vereceğiz dedikleri, sonra kasa tazminatı adı altında gasp ettikleri yol ücretimizi alacağız. Yol ücretimiz günlük en az net 25 lira olacak.

. Primde adaletsizliğe son verilecek. Mağazada görünen değil çalışan işçi sayısına göre primler ödenecek.”

İşçiler hazırladıkları videoda ise şunları açıkladı:

“12 lira yemek parası mı olur? Simit- ayran anca geliyor. Mağaza personeli yüzde 50 olarak vadedilen prim sistemi habersizce gasp edilerek, yüzde 35’e çekildi. Hakkımızı istiyoruz. Günlük 19 liralık yemek parası aç kal demektir. İşe alırken vereceğiz dedikleri yol ücretini kasa tazminatı adı altında gasp ediyorlar. Fazladan çalışınca sorun yok, denkleştirme yapınca yemek paramı kesemezsin. Beni o mağazadan, bu mağazaya süremezsin. Az personel ile çok iş yaptırmanıza göz yumamam. İnsani şartlar altında çalışarak emeğimin karşılığını almak istiyorum.”

“MADDİ VE PSİKOLOJİK SORUNLARI ARTTI”

Sosyal- İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Aydın Kaplan, market işçilerini sendikalı olmaya çağırarak, “Zincir market emekçileri sefalet ücretleri ile ayakta kalmaya çalışıyorlar. Saat kavramı olmayan mesailer. Görev tanımı belli olmayan işler. Depocu musun, reyoncu musun, kasiyer misin, temizlik görevlisi misin? Belli olmayan iş tanımları. Pandeminin getirmiş olduğu şartlarda ortaya çıkan evlere servis. Arkadaşlarımızın ne iş yaptıkları belli olmuyor. Ekonomik krizin iyice derinleşmesi ile almış oldukları ücretlerle yaşamaları mümkün değil. Bu arkadaşlarımızın hem mali hem de psikolojik olarak sorunları iyice büyümekte ve artmakta. Bu cendereden çıkmanın tek şartı sendikalaşmaktır. Zincir market emekçilerini Sosyal İş Sendikası’nda örgütlenmeye ve yeni bir hayata merhaba demeye davet ediyoruz.”