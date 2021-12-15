A-101 marketin ardından Şok marketten de birçok ürüne zam

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2021 Çarşamba, 16:31
<p>Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybının ardından marketlerde zam fırtınası devam ediyor.&nbsp;<br></p>

Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybının ardından marketlerde zam fırtınası devam ediyor. 

<p>Geçen günlerde A-101'de başta peynir çeşitleri olmak üzere tam 112 ürüne zam gelmişti.&nbsp;<br></p><p>Ekonomik krizin etkileri market fiyatlarına yansırken Şok marketteki ürünlerin de etiketleri değişti.</p>

Geçen günlerde A-101'de başta peynir çeşitleri olmak üzere tam 112 ürüne zam gelmişti. 

Ekonomik krizin etkileri market fiyatlarına yansırken Şok marketteki ürünlerin de etiketleri değişti.

<p>soL'da yer alan habere göre, bulaşık deterjanı 7,90 TL iken 13,90 TL'ye yükseldi.<br></p>

soL'da yer alan habere göre, bulaşık deterjanı 7,90 TL iken 13,90 TL'ye yükseldi.

<p>Yüzde 18 KDV alınan ve 22,46 TL olan kadın pedinin fiyatı 35,95 TL olarak güncellendi.</p><p><strong>Diğer zamlı ürünlerin fiyatları şu şekilde:</strong></p>

Yüzde 18 KDV alınan ve 22,46 TL olan kadın pedinin fiyatı 35,95 TL olarak güncellendi.

Diğer zamlı ürünlerin fiyatları şu şekilde:

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