Ziraat Bankası, Halkbank, İş bankası... 2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu? İşte banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri

Konut kredisi faiz oranları güncellendi. Peki, yükselen faizler sonrası yurttaşın konut edinme maliyetleri ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:20
Ziraat Bankası, Halkbank, İş bankası... 2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu? İşte banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri
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Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan son değişiklikler, vatandaşların konut edinme maliyetlerini de etkiliyor. Peki, yükselen faizler sonrası vatandaşın konut edinme maliyetleri ne kadar oldu? İşte 2 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...

Ekonomim'in aktardığına göre 2 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz oranı: Yüzde 3,89
  • Aylık taksit: 78.606 TL
  • Toplam geri ödeme: 9.450.155 TL

ZİRAAT KATILIM

  • Faiz oranı: Yüzde 4,24
  • Aylık taksit: 85.385 TL
  • Toplam geri ödeme: 10.261.780 TL

ANADOLUBANK

  • Faiz oranı: Yüzde 3,85
  • Aylık taksit: 77.836 TL
  • Toplam geri ödeme: 9.352.865 TL

VAKIFBANK

  • Faiz oranı: Yüzde 3,79
  • Aylık taksit: 76.683 TL
  • Toplam geri ödeme: 9.222.979 TL

HALKBANK

  • Faiz oranı: Yüzde 3,79
  • Aylık taksit: 76.683 TL
  • Toplam geri ödeme: 9.224.539 TL

DENİZBANK

  • Faiz oranı: Yüzde 3,79
  • Aylık taksit: 76.683 TL
  • Toplam geri ödeme: 9.218.938 TL

ALTERNATİF BANK

  • Faiz oranı: Yüzde 3,22
  • Aylık taksit: 65.868 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.922.578 TL

YAPI KREDİ

  • Faiz oranı: Yüzde 3,20
  • Aylık taksit: 65.495 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.877.992 TL

TÜRKİYE FİNANS

  • Faiz oranı: Yüzde 2,99
  • Aylık taksit: 61.595 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.408.238 TL

VAKIF KATILIM

  • Faiz oranı: Yüzde 2,96
  • Aylık taksit: 61.042 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.342.104 TL

GARANTİ BBVA

  • Faiz oranı: Yüzde 2,90
  • Aylık taksit: 59.940 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.217.398 TL

ING BANK

  • Faiz oranı: Yüzde 2,99
  • Aylık taksit: 61.595 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.411.558 TL

İŞ BANKASI

  • Faiz oranı: Yüzde 3,07
  • Aylık taksit: 63.074 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.594.545 TL

AKBANK

  • Faiz oranı: Yüzde 2,80
  • Aylık taksit: 58.114 TL
  • Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL

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