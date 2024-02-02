Ziraat Bankası, Halkbank, İş bankası... 2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu? İşte banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri
Konut kredisi faiz oranları güncellendi. Peki, yükselen faizler sonrası yurttaşın konut edinme maliyetleri ne kadar oldu?
Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan son değişiklikler, vatandaşların konut edinme maliyetlerini de etkiliyor. Peki, yükselen faizler sonrası vatandaşın konut edinme maliyetleri ne kadar oldu? İşte 2 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...
Ekonomim'in aktardığına göre 2 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...
ZİRAAT BANKASI
- Faiz oranı: Yüzde 3,89
- Aylık taksit: 78.606 TL
- Toplam geri ödeme: 9.450.155 TL
ZİRAAT KATILIM
- Faiz oranı: Yüzde 4,24
- Aylık taksit: 85.385 TL
- Toplam geri ödeme: 10.261.780 TL
ANADOLUBANK
- Faiz oranı: Yüzde 3,85
- Aylık taksit: 77.836 TL
- Toplam geri ödeme: 9.352.865 TL
VAKIFBANK
- Faiz oranı: Yüzde 3,79
- Aylık taksit: 76.683 TL
- Toplam geri ödeme: 9.222.979 TL
HALKBANK
- Faiz oranı: Yüzde 3,79
- Aylık taksit: 76.683 TL
- Toplam geri ödeme: 9.224.539 TL
DENİZBANK
- Faiz oranı: Yüzde 3,79
- Aylık taksit: 76.683 TL
- Toplam geri ödeme: 9.218.938 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz oranı: Yüzde 3,22
- Aylık taksit: 65.868 TL
- Toplam geri ödeme: 7.922.578 TL
YAPI KREDİ
- Faiz oranı: Yüzde 3,20
- Aylık taksit: 65.495 TL
- Toplam geri ödeme: 7.877.992 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Faiz oranı: Yüzde 2,99
- Aylık taksit: 61.595 TL
- Toplam geri ödeme: 7.408.238 TL
VAKIF KATILIM
- Faiz oranı: Yüzde 2,96
- Aylık taksit: 61.042 TL
- Toplam geri ödeme: 7.342.104 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz oranı: Yüzde 2,90
- Aylık taksit: 59.940 TL
- Toplam geri ödeme: 7.217.398 TL
ING BANK
- Faiz oranı: Yüzde 2,99
- Aylık taksit: 61.595 TL
- Toplam geri ödeme: 7.411.558 TL
İŞ BANKASI
- Faiz oranı: Yüzde 3,07
- Aylık taksit: 63.074 TL
- Toplam geri ödeme: 7.594.545 TL
AKBANK
- Faiz oranı: Yüzde 2,80
- Aylık taksit: 58.114 TL
- Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL
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