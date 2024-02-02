Ziraat Bankası, Halkbank, İş bankası... 2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu? İşte banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri

Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:20

Güncelleme: 02.02.2024 - 16:25

Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan son değişiklikler, vatandaşların konut edinme maliyetlerini de etkiliyor. Peki, yükselen faizler sonrası vatandaşın konut edinme maliyetleri ne kadar oldu? İşte 2 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...

Ekonomim'in aktardığına göre 2 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 3,89

Aylık taksit: 78.606 TL

Toplam geri ödeme: 9.450.155 TL

ZİRAAT KATILIM

Faiz oranı: Yüzde 4,24

Aylık taksit: 85.385 TL

Toplam geri ödeme: 10.261.780 TL

ANADOLUBANK

Faiz oranı: Yüzde 3,85

Aylık taksit: 77.836 TL

Toplam geri ödeme: 9.352.865 TL

VAKIFBANK

Faiz oranı: Yüzde 3,79

Aylık taksit: 76.683 TL

Toplam geri ödeme: 9.222.979 TL

HALKBANK

Faiz oranı: Yüzde 3,79

Aylık taksit: 76.683 TL

Toplam geri ödeme: 9.224.539 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 3,79

Aylık taksit: 76.683 TL

Toplam geri ödeme: 9.218.938 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 3,22

Aylık taksit: 65.868 TL

Toplam geri ödeme: 7.922.578 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 3,20

Aylık taksit: 65.495 TL

Toplam geri ödeme: 7.877.992 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 2,99

Aylık taksit: 61.595 TL

Toplam geri ödeme: 7.408.238 TL

VAKIF KATILIM

Faiz oranı: Yüzde 2,96

Aylık taksit: 61.042 TL

Toplam geri ödeme: 7.342.104 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 2,90

Aylık taksit: 59.940 TL

Toplam geri ödeme: 7.217.398 TL

ING BANK

Faiz oranı: Yüzde 2,99

Aylık taksit: 61.595 TL

Toplam geri ödeme: 7.411.558 TL

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 3,07

Aylık taksit: 63.074 TL

Toplam geri ödeme: 7.594.545 TL

AKBANK