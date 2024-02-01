TCMB ile İspanya Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İspanya Merkez Bankası arasında, iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 16:26
TCMB ile İspanya Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı.

Başkan Hafize Gaye Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde mutabakat zaptına imza atıldı.

TCMB tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.


TCMB haberleri faiz haberleri İspanya Merkez Bankası haberleri

İlgili Haberler

Merkez Bankası'ndan swapta limit düzenlemesi

Merkez Bankası'ndan swapta limit düzenlemesi
Merkez Bankası açıkladı! Çek defterlerinde değişikliğe gidildi: Bankalar 9 bin 270 lira ödeyecek

Merkez Bankası açıkladı! Çek defterlerinde değişikliğe gidildi: Bankalar 9 bin 270 lira ödeyecek
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Kredi kartı azami faiz oranları değişecek mi?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Kredi kartı azami faiz oranları değişecek mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon