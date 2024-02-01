TCMB ile İspanya Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İspanya Merkez Bankası arasında, iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı.
Başkan Hafize Gaye Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde mutabakat zaptına imza atıldı.
TCMB tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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