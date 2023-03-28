'Ticari sır' gerekçesiyle bugüne kadar açıklama yapmadı... Ziraat Bankası’ndan Demirören'in borcuna ilişkin ilk resmi yanıt

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:51

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:25

Demirören Holding’in, Doğan Medya Grubu’nu satın almak için, 2018 yılında Ziraat Bankası’ndan kullandığı 895 milyon dolarlık kredi borcunun yalnızca yüzde 3.2’sini ödediği ortaya çıktı.

Geçen yıl aralık ayında gündeme getirdiği Sayıştay raporuna göre; 22 Şubat 2022 tarihinde imzalanan yeni sözleşme ile 895.6 milyon dolarlık tutarındaki borç, yüzde 4 faiz oranı ile 14 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılmıştı.

ZİRAAT BANKASI’NDAN İLK RESMİ YANIT

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; yapılandırma tutarıyla birlikte 1 milyar doları geçen borçla ilgili, “ticari sır” olduğu gerekçesiyle bugüne kadar açıklama yapmayan Ziraat Bankası’ndan ilk kez Demirören Holding’in borcu ile ilgili resmi bir açıklama geldi.

TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tüm alacakların yeniden yapılandırmaya esas alındığını belirterek, yapılandırma tarihinden itibaren firmadan toplam 586 milyon 221 bin 750 TL tahsil edildiğini açıkladı.

Demirören Holding’in borcu bugünkü döviz kuruyla 17 milyar TL’ye ulaşırken, firma bankaya olan borcunun yalnızca yüzde 3.2’sini ödemiş oldu.

"AKSAMA YAŞANMASI" DURUMUNDA...

Genel Müdür Çakar, Bankacılık Kanunu gereği, borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla yeniden yapılandırmaya tabi tutulabileceklerine dikkat çekti.

Çakar, “Söz konusu kredi yakınen takip edilmekte olup, yapılandırma koşulları çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilmesine çalışılacak, yapılandırma koşullarında aksama yaşanması durumunda her türlü aksiyon hızlıca alınacaktır” dedi.

Çakar’ın yanıtını eleştiren Sertel, “Israrla yıllardır bu rezaleti açıklayamadılar, şimdi de ‘Aksiyon alacağız’ diyorlar. Gasp edilen kamu kaynaklarının hesabını soracağız” sözleriyle tepki gösterdi.

Sertel, şu ifadeleri kullandı:

"Köylünün çiftçinin bankası olması gereken Ziraat Bankası, büyük bir medya kuruluşunun el değiştirmesinde aracı olarak kullanıldı. Ziraat Bankası’ndan kredi almak isteyen çiftçi traktörünü, tarlasını, evini ipotek ettirmek zorunda kalırken, Demirören Grubu’na, imarsız bir arazi olan Kemer Country karşılığında 5 yıl önce 895.6 milyon dolar kredi verdi. Bu kredinin o dönem yukarıdan gelen talimatla verildiğini biliyoruz. Kredinin üzerinden 5 yıl geçmiş ve yalnızca 3.2’si tahsil edilebilmiş.''